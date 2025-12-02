Tra realtà e sogno | il viaggio nei ritratti di Philippe Halsman

Lampo di Genio è la nuova mostra che sarà aperta al pubblico dal 6 dicembre a Palazzo Pinato Valeri e che rende omaggio ad uno dei più grandi ritrattisti del XIX secolo: Philippe Halsman. Nato a Riga da una famiglia ebrea, si trasferisce in Francia negli anni Trenta lavorando come fotografo per importanti riviste di moda come Vogue, divenendo celebre per utilizzare un particolare stile nel ritratto privo del nostalgico “ soft focus look” che comprendeva immagini morbide riducendone i contrasti tuttavia privilegiando la nitidezza ed uno stile più deciso e scuro. Il percorso espositivo accoglie più di 100 opere a colori e in bianco e nero scatatte durante tutta la carriera creativa dell’artista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it