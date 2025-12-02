Tra mercatini e spettacoli Arriva anche Babbo Natale

"Un Magico Natale" rappresenta un appuntamento centrale nel calendario delle festività locali. Lunedì 8 dicembre, in Piazza Pertini a partire dalle 11, con il momento del taglio del nastro, l’intera area si trasformerà in un grande spazio natalizio animato dalle associazioni del territorio, con attività pensate per famiglie, bambini e visitatori. L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale "Vivi Capannoli Santo Pietro", con il patrocinio del Comune, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa, il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra e la collaborazione di numerose associazioni: Tartufai Sanminiatesi, Federcaccia, Vab, Ciclistica Valdera, Avis Capannoli, Pubblica Assistenza, Auto e Moto Storiche, Tartablu, Asl San Bartolomeo, Ute, Olifante e Caritas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra mercatini e spettacoli. Arriva anche Babbo Natale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Concerti, spettacoli, animazioni per bambini, mercatini, il Presepe vivente a Tosi, l'incontro con Babbo Natale, accensioni degli alberi e tante altre iniziative che coloreranno dicembre e l’inizio del nuovo anno. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ? - facebook.com Vai su Facebook

Tra mercatini e spettacoli. Arriva anche Babbo Natale - La sindaca Cecchini: "Eventi che coinvolgono tutte le associazioni locali". Riporta lanazione.it

Mercatini di Natale a Sant'Olcese con stand gastronomici, spettacoli e Christmas Village - Dalle 9, in via Poiré a Manesseno, via alle bancarelle, agli stand gastronomici e a un mondo di attività per i più piccoli: truccabimbi, gonfiabili, gincana, battesimo della sella, spettacoli di magia ... Secondo genovatoday.it

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2025) - Dai piccoli borghi alle grandi piazze cittadine, dove, quando e quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli d'Italia ... Riporta grazia.it

Casa di Babbo Natale, Mercatini, Oreste Castagna e gatti: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale in diverse località, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Cl ... Lo riporta bergamonews.it

Mercatini di Natale “Arte e Sapori” e Castello di Babbo Natale a Santo Stefano d'Aveto - Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre prima di Natale e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 presso il Pala Arvigo a Santo Stefano d’Aveto, nei pressi degli impianti sportivi. Come scrive genovatoday.it

Arriva Babbo Natale al salone parrocchiale di San Martino, fra il grande albero da decorare, il fuoco e la tombolata - Inizia la magia del Natale e l'associazione I Broski invita a decorare il grande albero nel salone parrocchiale di San Martino e incontrare Babbo Natale per consegnargli le letterine. Segnala chietitoday.it