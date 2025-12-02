Tra mercatini e spettacoli Arriva anche Babbo Natale

"Un Magico Natale" rappresenta un appuntamento centrale nel calendario delle festività locali. Lunedì 8 dicembre, in Piazza Pertini a partire dalle 11, con il momento del taglio del nastro, l’intera area si trasformerà in un grande spazio natalizio animato dalle associazioni del territorio, con attività pensate per famiglie, bambini e visitatori. L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale "Vivi Capannoli Santo Pietro", con il patrocinio del Comune, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa, il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra e la collaborazione di numerose associazioni: Tartufai Sanminiatesi, Federcaccia, Vab, Ciclistica Valdera, Avis Capannoli, Pubblica Assistenza, Auto e Moto Storiche, Tartablu, Asl San Bartolomeo, Ute, Olifante e Caritas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

