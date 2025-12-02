Tra Francesca Albanese e Pio e Amedeo

Nel suo articolo di oggi su Linkiesta, come del resto in quasi tutti i precedenti, Guia Soncini dice a coloro che si sono occupati della polemica del giorno (nel caso specifico: le dichiarazioni di Francesca Albanese sull’assalto alla redazione della Stampa), me compreso, che non hanno capito niente e non hanno colto il punto (che a suo giudizio non sarebbe affatto la questione del «monito»). Ma non lo segnalo per ragioni di pluralismo e tanto meno per tornare sul caso, di cui abbiamo parlato pure troppo, bensì per questo irresistibile episodio, che molto dice di come funzionano il giornalismo, i talk show e il dibattito pubblico in generale nel nostro paese: «Uno dei miei aneddoti preferiti è quella volta, nel 2021, in cui un autore del programma di Floris mi chiamò per vagliare se valesse la pena invitarmi in trasmissione, facendomi domande per lui dirimenti onde decidere da che parte del dibattito collocarmi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Argomenti simili trattati di recente

#ottoemezzo Andrea Scanzi commenta le parole di Francesca Albanese dopo l'aggressione dei pro Pal a La Stampa: "Ha sbagliato. Aggressione fatto gravissimo" https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/assalto-a-la-stampa-scanzi-albanese-ha-sbagliato-aggres - facebook.com Vai su Facebook

Assegnare la cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese è una proposta irricevibile, divisiva e totalmente fuori luogo. È assurdo che la si proponga per chi ha rivolto parole vergognose contro la senatrice Liliana Segre. Chi attacca una donna che h Vai su X

Pio e Amedeo: «Siamo sempre stati sinceri. Se non piacciamo è per pregiudizio, come succede a Gigi D’Alessio. Il tradimento? Non va sempre colpevolizzato» - Debuttando alla regia di Oi vita mia inaugurano una nuova fase della carriera sforzandosi di rimanere (sempre) con i piedi per terra. Secondo vanityfair.it

Pio e Amedeo raccontano “Oi vita mia”: «Siamo cresciuti. Continuiamo a fare ridere, ma senza dimenticare l'umanità» - Il duo comico debutta alla regia con una commedia in uscita nelle nostre sale dal 27 novembre con PiperFilm. Si legge su leggo.it

Pio e Amedeo: “Siamo comici, non maestri di vita. E non abbiamo perso la voglia di ridere di tutto” - Roma – Pio e Amedeo interpretano e, dirigono Oi vita mia, commedia che mescola il quotidiano alle crepe dell’Italia di oggi. repubblica.it scrive

Pio e Amedeo incontrano il pubblico di “Oi Vita Mia” in diretta streaming - Arezzo, 15 novembre 2025 – Arriva negli UCI Cinemas “Oi Vita Mia”, commedia divertente ed emozionante diretta e interpretata da Pio e Amedeo, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi e con ... lanazione.it scrive

Pio e Amedeo, la sfida di ridere ancora: «Essere comici non significa educare nessuno» - Arriva nelle sale Oi vita mia, il debutto alla regia di Pio e Amedeo, una commedia sociale che mette in scena l’incrocio possibile tra due mondi considerati lontanissimi: i giovani in difficoltà e gli ... Segnala ilmattino.it

Floris su Francesca Albanese: “Se la tira un po’ e risulta antipatica, ma è un problema della sinistra da tempo” - Secondo Giovanni Floris, Francesca Albanese può apparire antipatica perché “se la tira un po’”, ma questo non è un problema nuovo: “È un handicap che riguarda tutta la sinistra da tempo e non lo ... la7.it scrive