Totti sulla nazionale | Speriamo in un’altra finale Quando giocavamo noi… 

Inter News 24 Francesco Totti ha parlato della nazionale azzurra, sperando che possa giocare un’altra finale del playoff. Poi ha parlato con nostalgia del passato. L’ex capitano romanista Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nazionale azzurra e del calcio italiano. QUI LE ULTIME SULL’INTER SULLA NAZIONALE AZZURRA – «Perché siamo arrivati a questo punto? Sinceramente non lo so, però a questo punto dico che l’importante è arrivarci perché se non ci fosse stato il secondo posto, sarebbe stato un dramma. Affrontiamo la semifinale, sperando che ci sia anche una finale. Che Rino possa portarci al Mondiale perché un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma» CALCIO ITALIANO SENZA TALENTI – « In questo momento c’è tanta differenza rispetto al nostro calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

