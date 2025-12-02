Totti – Ilary Blasi spunta un messaggio privato e shock della conduttrice | ecco il contenuto

La vicenda giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riservare colpi di scena. A rilanciare la tensione è l’emersione di un messaggio privato inviato dalla conduttrice all’ex marito la notte in cui, secondo la sua denuncia, la figlia Isabel sarebbe stata lasciata sola in casa. Quel testo, ora agli atti dell’indagine per abbandono di minore, è diventato un elemento chiave nella ricostruzione dei magistrati, alimentando un caso già di per sé incandescente. Il messaggio di Ilary Blasi a Totti: ecco cosa contiene. La serata al centro dell’inchiesta è quella del 26 maggio 2023. Mentre Francesco Totti si trovava fuori a cena con Noemi Bocchi, Ilary Blasi tentava ripetutamente di mettersi in contatto con la piccola Isabel attraverso cinque videochiamate, tutte registrate e ora depositate dall’avvocato Fabio Lattanzi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Totti – Ilary Blasi, spunta un messaggio privato e shock della conduttrice: ecco il contenuto

Totti accusato di abbandono di minore da Ilary Blasi, oggi l'udienza davanti al gip di Roma che si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione. Nel frattempo la chat viene inserita agli atti. Il messaggio furioso della conduttrice:

La chat tra Totti e Ilary finisce in tribunale

