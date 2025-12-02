Tottenham in crisi | È il momento di dare di più Ecco perché Vicario pensa all' Inter

Il portiere della Nazionale coinvolto nei fischi dell'ultima gara dopo la crisi di risultati degli Spurs, di cui era un idolo fino a poco tempo fa. E così, al di là delle parole di circostanza, la voglia d'Italia sale. E i nerazzurri sono pronti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tottenham in crisi: "È il momento di dare di più". Ecco perché Vicario pensa all'Inter

