Tra la fine del 2023 e tutto il 2024, la TNA ha avuto sotto contratto l'atleta inglese Trent Seven. Famoso per il suo percorso nelle svariate federazioni indipendenti del Mondo, Trent ha poi firmato con la WWE rivelandosi uno dei principali protagonisti del weekly show NXT UK. Una volta chiuso il programma e successivamente il rapporto con la federazione di Stamford, vi è stata qualche comparsata nella All Elite Wrestling, fino appunto alla firma con la Total NonStop Action Wrestling. Il suo principale utilizzo in TNA è stato vissuto in coppia con Mike Bailey e seppur i due non siano riusciti a vincere i titoli di coppia, sono comunque stati capaci di regalare interessanti performance.

© Zonawrestling.net - Total NonStop… TRENT SEVEN!