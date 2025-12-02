È nato con l’idea di assicurare a bambini e le bambine un’opportunità educativa fondamentale come il nido, sostenendo le famiglie con minori possibilità economiche, ma anche con l’obiettivo di alleggerire i genitori da tempi e costi della cura dei più piccoli. Si tratta di “Nidi gratis”, una delle misure strategiche della Regione Toscana: inserita in Giovanisì, è cofinanziata nell’ambito del Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 e vede ora in partenza la terza edizione. L’iniziativa rientra, in particolare, nel Programma regionale FSE+ 2021-2027, grazie alle risorse per l’Inclusione sociale. Ma qual è stato il ruolo dei fondi delle Politiche di coesione? Per il 2023-2024, il costo pubblico monitorato è stato di 31. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Toscana e ‘Nidi gratis‘ I fondi dall’Europa coprono il 40 per cento