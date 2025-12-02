Tortora sui due obiettivi dell’Inter | Palestra impressionante Caprile un grosso rimpianto per il Napoli! Chivu però non mi convince per un motivo

Inter News 24 Tortora sui due obiettivi dell’Inter: il giornalista si esprime su Palestra, su Caprile e sulla lotta scudetto in Serie A. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, il giornalista Angelo Maurizio Tortora si è espresso su alcuni temi che riguardano anche alcuni obiettivi di mercato dell’Inter come Marco Palestra in prestito al Cagliari dall’Atalanta. PALESTRA – «Palestra mi è piaciuto tanto contro la Juventus, ha fatto una partita veramente impressionante facendo impazzire Kostic sulla corsia: infatti gli ha rubato palla servendo l’assist vincente per il gol di Esposito. È il migliore del match tra le file del Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

