TORRES EVT | arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

ATFlow annuncia l’arrivo nelle concessionarie italiane del nuovo KGM TORRES EVT, il primo pick-up full electric del marchio coreano. Un modello pensato per professionisti, flotte e imprese che cercano un veicolo da lavoro robusto e tecnologico, ma a zero emissioni, con un’impostazione che unisce capacità operative e comfort da SUV. Un tassello chiave nella strategia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

torres evt arriva in italia il primo pick up 100 elettrico del brand coreano kgm

© Periodicodaily.com - TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

