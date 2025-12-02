Torre del Greco poliziotto ucciso da un Suv | confermato il carcere per il 28enne

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato oggi, martedì 2 dicembre, l’impianto accusatorio a carico del 28enne che la notte del 1° novembre, a Torre del Greco, ha travolto due agenti della Polizia di Stato mentre era alla guida di un suv in stato di alterazione psicofisica. L’uomo, risultato positivo a sostanze stupefacenti e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre del Greco, poliziotto ucciso da un Suv: confermato il carcere per il 28enne

