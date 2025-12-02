Torpignattara ronde di Forza Nuova al parco Sangalli Il Comune | Roma resta antifascista

Forza Nuova annuncia ronde al parco Sangalli. L’iniziativa, in programma per sabato 6 dicembre alle 18, è stata pubblicizzata sui social per “la sicurezza dei cittadini, a seguito di ripetute situazioni pericolose e degradanti nel quartiere” spiegano i militanti di estrema destra.Non è tardata ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Torpignattara, partono le ronde di Forza Nuova: “Difendi Roma, arruolati” roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Torpignattara, partono le ronde di Forza Nuova: “Difendi Roma, arruolati” - Dopo Tor Tre Teste, il movimento di estrema destra annuncia un blitz al parco Sangalli. Da msn.com

RONDE FORZA NUOVA, DI BIASE (PD): INIZIATIVA ALLARMANTE - “L’iniziativa di Forza Nuova a Roma, con il lancio di ronde mascherate da ‘passeggiate per la sicurezza’, è profondamente allarmante. Scrive 9colonne.it

Forza Nuova riparte con le ronde, ma la "passeggiata" trova solo una città semi-deserta - Nel silenzio generale, senza il consueto annuncio preventivo, sono tornate a Pordenone le ronde di Forza Nuova. Da ilgazzettino.it

Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova: “Non volevamo organizzare delle ronde” - Tre persone, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra “Forza Nuova”, sono state arrestate dalla Polizia perché gravemente indiziate del reato di ... Come scrive rainews.it

Milano, ronde punitive "anti-maranza": 9 indagati legati a Forza Nuova - Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione ... Segnala tg24.sky.it