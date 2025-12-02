Tornano le Stelle di Natale AIL il 5 6 7 e 8 dicembre in 5.000 piazze italiane

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Tornano le Stelle di Natale AI L il 5, 6, 7 e 8 dicembre in 5.000 piazze italiane. La manifestazione, che quest'anno giunge alla sua 37° edizione, è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e consiste nell'offrire una Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di 15€, diventando così sostenitore della nostra Associazione. Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole, sempre con una donazione minima di 15€. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano le Stelle di Natale AIL il 5, 6, 7 e 8 dicembre in 5.000 piazze italiane

Altre letture consigliate

Salerno: tornano le Stelle di Natale AIL, iniziativa solidale giunta alla 37ª edizione - facebook.com Vai su Facebook

Tornano le Stelle di Natale AIL Vai su X

Tornano le Stelle di Natale AIL il 5, 6, 7 e 8 dicembre in 5.000 piazze italiane - La manifestazione, che quest'anno giunge alla sua 37° edizione, è posta sotto l’Alto Patron ... Scrive lanazione.it

Lotta alle leucemie, tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca - Tornano in 5mila piazze italiane le stelle di Natale dell'Ail: dal 5 all'8 dicembre chi verserà un contributo ... Riporta iltempo.it

Le Stelle di Natale AIL tornano in piazza per sostenere la ricerca - Torna l’iniziativa delle Stelle di Natale dell’AIL per sostenere la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Riporta linkoristano.it

Torna il tradizionale appuntamento con AIL - L’iniziativa gode del sostegno di Rai per la Sostenibilità ESG ed è promossa sui canali RAI dal 1° al 7 dicembre 2025. Si legge su rainews.it

Tornano le stelle di Natale per guardare lontano - Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail è di 15 euro; per sapere in quali piazze italiane trovare i 17. Lo riporta vita.it

Solidarietà: Ail, dal 5 dicembre tornano nelle piazze le stelle di Natale e un dolce di cioccolato per sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti - Giunta alla 37ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, l’iniziativa rinnova un ... Riporta agensir.it