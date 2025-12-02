tornano i ritratti dei donatori emeriti il san gerardo sceglie giovanni verga

Dopo 80 anni l’ Ospedale San Gerardo riscopre la tradizione di dedicare un quadro ai donatori emeriti. Il primo è Giovanni Verga, papà di Maria Letizia, morta di leucemia a metà degli anni ‘70, fondatore prima del Comitato Verga e poi del Centro per lo studio delle leucemie nei bambini e in questi anni della torre della ricerca. Senza il comitato e la sua “alleanza terapeutica tra genitori e medici“ al San Gerardo il reparto di pediatria sarebbe stato uno dei tanti servizi all’avanguardia, ma forse non al punto da spingere la Regione e il Ministero a dichiarare l’ospedale di Monza Istituto a carattere scientifico (Irccs), con specificità per le malattie oncologiche dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

