Torna su Netflix la nuova stagione di una serie horror di successo – e ci sono ottime notizie per i fan

Netflix ha appena pubblicato otto nuovi episodi di una serie cult a tema horror soprannaturale, basata su una serie di romanzi bestseller. Il gigante dello streaming è una destinazione di riferimento per l’horror, con un catalogo che include Supernatural (presto in uscita), Teen Wolf (aggiunto di recente) e titoli originali come The Fall of the House of Usher e Stranger Things. Mentre Netflix preparava le nuove uscite per dicembre, ha aggiunto anche la seconda stagione di questa serie horror di successo, e ci sono altre buone notizie per i fan. Meno di un anno dopo la messa in onda su AMC, tutti gli otto episodi della seconda stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice ( Anne Rice’s Mayfair Witches ) sono stati aggiunti a Netflix il 2 dicembre, rendendo disponibili in streaming tutti gli episodi attuali della serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Torna su Netflix la nuova stagione di una serie horror di successo – e ci sono ottime notizie per i fan

