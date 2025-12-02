Torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario spoiler da Gerry Scotti | come funziona il nuovo meccanismo
News tv. – Ci sono programmi che fanno parte del nostro immaginario più di una sigla o di un tormentone televisivo. E quando spariscono per qualche anno, inevitabilmente la domanda torna a galla: “Ma perché non lo rifanno più?”. È successo anche con Chi vuol essere milionario?, il game show simbolo di Canale 5, lontano dal prime time dal 2020. Adesso però il format sta finalmente per tornare, in una veste del tutto nuova e in occasione davvero speciale. Protagonista, ovviamente, Gerry Scotti, che nel frattempo vive una stagione d’oro grazie al successo quotidiano de La ruota della fortuna e allo spin-off serale La ruota dei campioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
