di Stefano Fogliani SASSUOLO Nessun dubbio che gli organizzatori supereranno la ‘prova del nove’. Comincia infatti oggi la nona edizione del Festival SportivaMente, organizzato da Fuori Campo 11 per celebrare lo sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione, attraverso incontri ed eventi. "Anche quest’anno – ha detto Barbara Fontanesi, presidente di Fuori Campo 11 – il calendario è molto ricco: lo sport è un linguaggio universale, e questo Festival lancia, da questo punto di vista, un messaggio forte, che ci invita a superare le barriere". Oltre a Fontanesi, a tenere a battesimo l’edizione 2025 del Festival anche Franco Cosmai di Fuori Campo 11, il vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti, Giuseppe Zuccala e Massimiliano Casolari del Dream Team Bowling, Paolo Zarzana del Csi modenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torna ’SportivaMente’. Campioni dell’inclusione