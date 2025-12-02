L’agroalimentare torna protagonista in piazza: dal 5 all’8 dicembre piazza Europa alla Spezia ospiterà la Fiera Agroalimentare - la qualità a chilometro zero, quattro giorni dedicati a degustazioni, show-cooking, laboratori e prodotti del territorio. L’iniziativa, completamente gratuita, è promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio della Regione e del Comune della Spezia, in collaborazione con l’Azienda speciale Riviere di Liguria. L’obiettivo della manifestazione, aperta da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 19.30, è riportare in piazza le aziende agroalimentari della provincia e favorire la degustazione dei prodotti del territorio, all’interno della tensostruttura allestita in piazza Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna l’Agroalimentare. Quattro giorni di assaggi laboratori e show-cooking