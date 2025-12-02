Torna la Lira di Bibbiena un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Torna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimita’ e le famiglie. La Lira di Bibbiena, un progetto pensato dall’amministrazione per sostenere le famiglie più bisognose del territorio ma anche il commercio di prossimità. Torna la Lira a Bibbiena, la moneta digitale con un nome un po' vintage, scelto per giocare sul fatto di avere una moneta interna della città e sull’importanza di spendere sul proprio territorio nell’ottica di sostegno all’economia circolare. Le monete digitale sono in sostanza dei buoni spesa da spendere nei negozi del territorio che si sono convenzionati iscrivendosi tramite bando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna la lira di bibbiena un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimit224 e le famiglie

© Lanazione.it - Torna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie

Altre letture consigliate

torna lira bibbiena investimentoTorna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie - La moneta digitale con un nome un po' vintage, scelto per giocare sul fatto di avere una moneta interna della città e sull’importanza di spendere sul proprio territorio nell’ottica di sostegno all’eco ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Lira Bibbiena Investimento