Torna la Domenica al Museo | il 7 dicembre musei e parchi archeologici statali gratis per tutti

2 dic 2025

Si rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 7 dicembre, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.Le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

