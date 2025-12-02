Torna il mercatino di Natale e non solo nel quartiere Nicolosi

L’atmosfera natalizia travolge anche quest’anno uno dei quartieri più affascinanti di Latina, il Nicolosi. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 tutti i giorni dalle 16 alle 20 la piazzetta di via Filippo Corridoni 78, si trasforma in un villaggio caldo e luminoso grazie al “Mercatino Nicolosi . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altre letture consigliate

Il Mercatino di Natale torna a Serrungarina con oltre sessanta espositori, spettacoli, mostre e il Presepe Vivente. Tre giornate dedicate alle tradizioni e alla valorizzazione del borgo. Il servizio di Stefania Bonomi andrà in onda stasera ore 19.45 e domani mar - facebook.com Vai su Facebook

Torna il mercatino di Natale (e non solo) nel quartiere Nicolosi - L’atmosfera natalizia travolge anche quest’anno uno dei quartieri più affascinanti di Latina, il Nicolosi. latinatoday.it scrive

Cuneo, mercatino di Natale in Corso Giolitti il 13 e 14 dicembre - Un’alleanza per ridare vita, dignità e comunità a uno spazio urbano speciale ... Da targatocn.it

Natale si avvicina: a Cavatigozzi è in corso il mercatino - Continua oggi domenica 30 novembre, nell’ex teatro parrocchiale di via Milano (ai piedi della scalinata che conduce alla Chiesa) il Mercatino di Natale del quartiere Cavatigozzi. Riporta cremonaoggi.it

Verona Antiquaria festeggia il Natale a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo - « La magia del Natale ha il sapore delle tradizioni, delle luci soffuse e degli oggetti di un tempo. Riporta veronasera.it

Torna il mercatino di Natale ai Passi del Gruppo Missione Africa - Sabato e domenica nella parrocchia Immacolata ai Passi l'iniziativa di solidarietà che vuole sostenere un progetto di sviluppo in Etiopia, nell'ottica della continuità educativa ... Lo riporta msn.com

Torna il mercatino natalizio e del riuso nel quartiere di Ri a Chiavari - Torna il mercatino natalizio di Ri, un appuntamento ormai tradizionale nel salone della parrocchia di Ri a Chiavari, in via Piacenza 285. Segnala msn.com