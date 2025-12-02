torna il festival pifferi muse e zampogne

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Dal 4 al 6 dicembre 2025 presso il Circolo Culturale Arci AURORA di Arezzo, si rinnova l’appuntamento con “Pifferi muse e zampogne”, uno dei festival storici nel panorama della musica popolare italiana, che grazie alla appassionata tenacia del suo direttore artistico Silvio Trotta festeggia quest’anno la sua ventinovesima edizione. Il soffio vitale degli strumenti ad ancia, filo rosso che attraversa da sempre la rassegna, ha coinvolto, ammaliato ed emozionato negli anni sempre più pubblico ed artisti di altissimo livello sono stati felici di esibirsi nella semplicità originaria di uno spazio libero difeso dalla creatività di un “musicante “ in continua ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

