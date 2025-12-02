Torna a casa e trova 4 ladri | Mi hanno accoltellato e strangolato Prende una pistola e spara | ora è indagato

"Appena ho aperto la porta di casa, mi hanno messo una corda alla gola. Cercavano di strangolarmi, mentre altri mi tenevano le gambe. La mia fortuna è stata mettere le mani tra collo e corda". Comincia così il racconto di Marco Iannattone, operaio di 33 anni della provincia di Frosinone. Il 25. 🔗 Leggi su Today.it

Torna a casa e trova 4 ladri: "Mi hanno accoltellato e strangolato". Prende una pistola e spara: ora è indagato - La testimonianza di Marco Iannattone, operaio di Cassino (in provincia di Frosinone): "Con le ultime forze ho sparato in aria 8 colpi per farli scappare". Scrive today.it

