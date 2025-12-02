Torna a casa e scopre un nuovo coinquilino | un orso americano sotto al pavimento

Un orso americano, in cerca di riparo dopo una serie di incendi, si è rifugiato nell’intercapedine sotto la casa di un 63enne della California: "Era enorme". 🔗 Leggi su Fanpage.it

