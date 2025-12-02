Torino Trolley Festival | sfilata di 25 tram e autobus storici nel cuore della città

Torinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande parata di tram e autobus storici lungo le vie del centro città sarà l’evento principale del Torino Trolley Festival, domenica 7 dicembre: alle 12 partirà da piazza Statuto la sfilata di tutti i veicoli disponibili della flotta storica (tram e autobus), integrati da esemplari di tram. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

torino trolley festival sfilataTorino Trolley Festival 2025, la parata di tram storici. Percorso, orari e programma - Il 7 dicembre 2025 Torino ospita il Torino Trolley Festival: una grande sfilata di tram e autobus storici nel centro cittadino, corse speciali da piazza Castello e un convegno internazionale dedicato ... Segnala mentelocale.it

torino trolley festival sfilataTorino Trolley Festival: sfilata di 25 tram e autobus storici nel cuore della città - Una grande parata di tram e autobus storici lungo le vie del centro città sarà l’evento principale del Torino Trolley Festival, domenica 7 dicembre: alle 12 partirà da piazza Statuto la sfilata di tut ... Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Trolley Festival Sfilata