Torino per il ministro Giuli c' è un brutto clima | Situazione di emergenza Eversione travestita da ProPal

Torinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Torino, storicamente, nella sua ambivalenza, ha sempre avuto quella capacità di distinguersi, a livello nazionale, come caso. Anticipando i tempi così come ritardandoli, riproponendo questioni non risolte. È valso a livello industriale, politico, sociale. Le parole del ministro della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torino ministro giuli cTorino, per il ministro Giuli c'è un brutto clima: "Situazione di emergenza. Eversione travestita da ProPal" - Il sindaco non arretra su Askatasuna La città di Torino, storicamente, nella sua ambivalenza, ha sempre avuto quella capacità di dist ... Come scrive torinotoday.it

torino ministro giuli cLa cultura in fila al Circolo per vedere il ministro Giuli a pranzo con Culicchia - C’è un tavolo apparecchiato di tutto punto al centro della “Sala lettura” del Circolo di via Bogino. Scrive torino.repubblica.it

torino ministro giuli cIl ministro Giuli nella redazione della Stampa a Torino: «Quando i centri sociali diventano focolai di violenza devono essere liberati» - «Su Askatasuna ho sempre detto che i centri sociali o sono strutture che vivono nella legalità o devono essere liberati». Scrive torino.corriere.it

torino ministro giuli cGiuli a Torino: dittonghi, baccalà e sogni di un’Italia “intiera” - Il ministro della Cultura sbarca tra La Stampa e il Circolo dei lettori, denuncia segnali “al limite dell’eversione”, pranza con i meloniani e auspica un Paese guidato da Fratelli d’Italia. giornalelavoce.it scrive

torino ministro giuli cGiuli, solidarietà a Culicchia: "brutto clima se scrittore è contestato per un libro" - Il direttore del Circolo dei lettori era stato contestato a Susa per il suo libro su Sergio Ramelli ... Riporta rainews.it

torino ministro giuli cRaid alla Stampa, il ministro Giuli: "Segnali al limite dell'eversione" - "È importante che nessuno sottovaluti certi segnali, al limite dell'eversione, provenienti da ambienti oltranzisti e estremisti che si travestono da ProPal ma arrivano a compiere degli atti di violenz ... torino.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Ministro Giuli C