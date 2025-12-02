Torino ginecologo Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

Silvio Viale, ginecologo e consigliere comunale per +Europa a Torino, è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Torino dall’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune sue pazienti. La Corte ha pronunciato la sentenza di assoluzione con la formula “ il fatto non costituisce reato “. Viale era sotto processo dopo alcune denunce relative a presunti palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale, presentate da alcune pazienti. Viale: “Sollevato da sentenza ma amareggiato per accusa infamante”. “ Mi sento sollevato, anche se un po’ amareggiato da tutta questa storia. Purtroppo in questi casi è la vicenda in sé che, di fatto, è una condanna, perché comunque è una accusa infamante, anche se poi non regge alle prove, e questo lo vedremo con le motivazioni”, ha detto Silvio Viale a LaPresse, commentando l’assoluzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, ginecologo Silvio Viale assolto da accuse violenza sessuale

