Torino consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale assolto da accuse di violenza sessuale su oltre 10 ragazze lui | Mai perso dignità

Il dispositivo della sentenza è stato accolto dal medico con una combinazione di sollievo e amarezza. “Sono contento anche se amareggiato, delle proprie suggestioni ognuno pensa quello che vuole, io ero convinto di non aver fatto nulla. Non ho mai perso la dignità, ho continuato a lavorare, anche st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale assolto da accuse di “violenza sessuale” su oltre 10 ragazze, lui: “Mai perso dignità”

Altre letture consigliate

E' stato assolto dall'accusa di violenza sessuale Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di ginecologo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Silvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale - L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Lo riporta tg24.sky.it

Il consigliere comunale Silvio Viale assolto dall'accusa di violenza sessuale. “Sono sollevato” - Il ginecologo è stato assolto dopo una serie di denunce collegate alla sua attività professionale. Come scrive msn.com

Torino, ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale sulle pazienti: assolto - La procura ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa ... Si legge su torinotoday.it

Assolto il ginecologo e consigliere comunale di Torino Silvio Viale dalle accuse di violenza sessuale - TORINO – Il ginecologo e consigliere comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti che si erano rivolte a lui per una visita. Come scrive quotidianopiemontese.it

Torino: assolto consigliere e ginecologo Silvio Viale, "Il fatto non costituisce reato" - Dopo un processo per presunte molestie su giovani pazienti, il gup ha escluso ogni reato: cadono le accuse sul consigliere comunale e ginecologo torinese ... Segnala altarimini.it

Assolto Silvio Viale: il ginecologo e consigliere comunale era accusato di molestie a pazienti - Così si è espresso il tribunale di Torino nei confronti del ginecologo dell’ospedale Sant’Anna e consigliere comunale Silvio Viale chiamato ... Come scrive msn.com