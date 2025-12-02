Tolgono Gesù dai canti di Natale Eurodeputate Lega affiggono manifesti con il presepe per una campagna a difesa delle radici cristiane

Un adattamento del testo di Jingle Bells, proposto in una scuola primaria in Toscana, ha generato un confronto acceso sul ruolo dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. L’istituto ha scelto di modificare il brano in vista della recita natalizia, eliminando un passaggio esplicito sul personaggio di Gesù. Una decisione motivata dal desiderio di non escludere nessuno, ma che ha suscitato una reazione che ha rapidamente superato i confini locali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ci sono momenti in cui la natura ci regala spettacoli che tolgono il fiato. Quando i colori del tramonto si fondono nel cielo, quando la luce danza tra le nuvole... è lì che troviamo la bellezza più pura.? A volte basta fermarsi un attimo, alzare lo sguardo e lasciarsi - facebook.com Vai su Facebook

Canti di Natale censurati e stella cometa bandita, l'ultima follia woke - È un attacco senza precedenti quello che stanno subendo i cattolici. Segnala iltempo.it

Gesù "rimosso" dalla recita di Natale in nome della laicità, esplode la polemica: "Forzatura ideologica che offende la nostra cultura" - Sotto accusa la decisione delle maestre di una scuola primaria di modificare il testo di "Jingle Bells" per renderlo più inclusivo: una scelta che ha scatenato dure critiche da Lega e Fratelli d’Itali ... Scrive today.it

Grandi canti di arcaica solennità per le festività del Santo Natale - Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati, per mezzo della grazia, da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, ... Secondo avvenire.it