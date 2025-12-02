Tocca a Martinez | dall' incidente alla Coppa Italia come sta il portiere dell' Inter

Lo scorso 28 ottobre, lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente stradale in cui è morto un 81enne. "Pepo" ha lavorato con il team di psicologi della società e sembra aver superato il periodo più complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tocca a Martinez: dall'incidente alla Coppa Italia, come sta il portiere dell'Inter

L'Inter vince una partita complicata a Pisa, decisiva la doppietta di Lautaro Martinez che tocca 163 gol in nerazzurro superando Mazzola nella classifica dei marcatori 'all time'. QUI gli highlights https://generationsport.it/2025/11/30/pisa-inter-0-2-cronaca-e-hi - facebook.com Vai su Facebook

Tocca a Martinez: dall'incidente alla Coppa Italia, come sta il portiere dell'Inter - "Pepo" ha lavorato con il team di psicologi della società e sembra aver superato il periodo più c ... Da msn.com

Josep Martinez, chi è il portiere dell'Inter che ha investito e ucciso un anziano in carrozzina: «È sotto choc». L'ipotesi malore - Nella mattinata del 28 ottobre 2025, Josep Martinez è stato protagonista di un drammatico incidente a Fenegrò, in provincia di Como, vicino ad Appiano Gentile, zona del centro d’allenamento dell’Inter ... Lo riporta leggo.it

Inter, tocca a Martinez: in Coppa Italia torna lo spagnolo. L’indagine sull’incidente prosegue - In attesa di capire il portiere del futuro, l'Inter è concentrata sul presente. Come scrive msn.com

Inter, Martinez e la scelta a sorpresa: domani intanto l'autopsia dell'anziano investito, il club si tutela - Il portiere dell'Inter Josep Martinez è già tornato alla Pinetina dopo il tragico incidente di martedì nonostante il permesso del club. Lo riporta sport.virgilio.it

Josep Martinez investe un anziano in carrozzina, che muore sul colpo: l'incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile. «Indagato per omicidio stradale» - Il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, ha investito e ucciso con la sua auto un pensionato 81enne che si spostava su una carrozzina elettrica. Si legge su milano.corriere.it

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente la vittima potrebbe avere cambiato direzione improvvisamente, forse per un malore. Annullata per lutto la conferenza di Chivu - Una tragica fatalità, un incidente mortale che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez, alla guida del proprio Suv in direzione Appiano Gentile per l’allenamento di giornata, e un ... Lo riporta gazzetta.it