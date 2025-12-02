TMA Auriemma M5S | Licenziato rappresentante sindacale comportamento inaccettabile

Tempo di lettura: 2 minuti “La notizia del licenziamento del lavoratore Michele Madonna da parte della nuova proprietà TMA (ex Jabil) è semplicemente inaccettabile. Si tratta di un provvedimento che colpisce un dirigente sindacale dell’USB che, fin dal primo momento, aveva espresso profonde perplessità sul passaggio dello stabilimento da Jabil a TMA, chiedendo garanzie solide a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti legati a quel sito industriale da oltre vent’anni”. A dichiararlo è la deputata del M5S Carmela Auriemma, Vicepresidente vicaria del grupo del M5S alla Camera dei Deputati e Coordinatrice della provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

