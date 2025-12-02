Tir travolge un cantiere sull’autostrada A31 a Valdastico | un operaio muore sul colpo un altro è ferito grave

Un tir ha travolto alcuni operai mentre erano al lavoro verso le 13 sull'autostrada A31 all'altezza di Valdastico, nel Vicentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. L'#incidente si è verificato nel tratto fra Noventa Vicentina e #Vicenza. - facebook.com Vai su Facebook

