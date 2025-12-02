Tir travolge operai | un mortouno grave

14.50 Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. L'incidente si è verificato nel tratto fra Noventa Vicentina e Agugliaro. Sembrerebbe che un mezzo pesante abbia travolto i due operai. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L'altro operaio è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni. Sul posto il Suem, i vigili del fuoco e la Polstrada. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

