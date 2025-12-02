Tir travolge operai lungo l' A31 un morto

- Articolo in aggiornamento - Grave incidente lungo l'autostrada A31 Valdastico nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico. Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui stavano lavoravando è stato travolto da un tir. L'incidente si è verificato alle ore 13.00. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tir travolge operai lungo l'A31, un morto

