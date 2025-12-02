Tir travolge operai in un cantiere sulla A31 un morto e un ferito

Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. L'incidente si è verificato alle ore. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Tir travolge operai in un cantiere sulla A31, un morto e un ferito

