Tir travolge gli operai di un cantiere sull' autostrada A31 | un morto e un ferito grave

Ilgazzettino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VICENZA - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito grave.   L'incidente nel tratto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

tir travolge gli operai di un cantiere sull autostrada a31 un morto e un ferito grave

© Ilgazzettino.it - Tir travolge gli operai di un cantiere sull'autostrada A31: un morto e un ferito grave

Contenuti che potrebbero interessarti

tir travolge operai cantiereTir travolge gli operai di un cantiere sull'autostrada A31: un morto e un ferito grave - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico. Scrive ilgazzettino.it

tir travolge operai cantiereTir travolge operai lungo A31, un morto e un ferito grave - Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. Secondo ansa.it

tir travolge operai cantiereCrolla una scala nel cantiere del resort di lusso, due operai travolti - Grave incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 28 novembre, all'interno del cantiere del nuovo Falkensteiner Park Resort Lake Garda a Salò, che sorgerà nell'area dell’ex stabilimento Tavina. Scrive bresciatoday.it

Tir tampona furgone che segnalava cantiere stradale e si ribalta - Grave incidente questa mattina intorno alle 10 lungo la superstrada Ascoli- Da ansa.it

Braccio della betoniera travolge operaio a Pozzallo, 36enne morto e un ferito nell'incidente in cantiere - Un operaio di 36 anni è morto in cantiere, travolto dal braccio di una betoniera. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tir Travolge Operai Cantiere