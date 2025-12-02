Tir travolge gli operai di un cantiere sull' autostrada A31 | un morto e un ferito grave

VICENZA - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito grave. L'incidente nel tratto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Tir travolge gli operai di un cantiere sull'autostrada A31: un morto e un ferito grave

