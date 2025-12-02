Tir travolge due operai sull’autostrada un morto e un ferito grave

(Adnkronos) – Un operaio morto sul colpo e un secondo gravemente ferito ed elitrasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza dov’è ricoverato in rianimazione: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le ore 13 di oggi sull’autostrada A31 Valdastico, all'altezza del casello di Noventa Vicentina. I due uomini stavano lavorando in un cantiere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

