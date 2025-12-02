Tir sbanda in autostrada e travolge un cantiere di operai | un morto e un ferito grave nel Vicentino

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A31 Valdastico, in provincia di Vicenza. Dopo aver sbandato, un tir ha invaso l’area del cantiere dove i due uomini erano al lavoro e li ha travolti. L’impatto è avvenuto intorno alle 13, nel tratto compreso tra Noventa Vicentina e Vicenza. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e lo stesso conducente del mezzo pesante. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte di uno degli operai che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

