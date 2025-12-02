Tir carico di asfalto si ribalta la tragedia disumana | mamma muore schiacciata
Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina alle porte di Molinella, nella Bassa bolognese, costando la vita a una donna di 58 anni, originaria di Medicina e residente a Campotto d’Argenta. La vittima è morta schiacciata da un camion carico di asfalto che si è ribaltato improvvisamente mentre sopraggiungeva dalla direzione opposta. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla conducente della Toyota Yaris, travolta dal rimorchio dell’articolato. La dinamica della tragedia. Erano da poco passate le 9 quando la donna percorreva via Romagne, diretta al lavoro. Nel senso contrario arrivava il camion guidato da un uomo di 38 anni, che, affrontando una curva nei pressi del depuratore, ha improvvisamente perso stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
