Ti racconto del mare

" Non so scrivere, ma ci provo ugualmente, non so scrivere e non riesco a parlare. Già da molto tempo, certamente sin dai tempi del Liceo che riempio quaderni di cose che nel vostro mondo chiamate poesie, racconti. Ecco è lo " scarabocchio " l'unica autentica forma del linguaggio, ed io li amo i miei scarabocchi, sono lì custoditi in un cassetto e conservano il profumo primordiale dell'ingenuità, dell'amore. Allora tu che mi leggi, come io non so scrivere, tu mi sai leggere? Conosci il significato di quei scarabocchi messi su un rigo e poi su un altro ancora.

