La serie che racconta la vita e la morte di Gesù di Nazareth, secondo il suo protagonista, ha già spinto alcuni spettatori a recuperare la fede perduta o mai avuta e a dedicarsi alla religione Secondo quanto dichiarato dal protagonista Jonathan Roumie, la serie televisiva The Chosen ha già spinto molte persone che si ritenevano atee verso una conversione al cristianesimo. Durante la sua apparizione a The View, Roumie ha affermato che alcuni spettatori lo hanno contattato per dirgli che, dopo aver visto lo show, sono passati dall'essere "atei convinti" a frequentatori assidui della chiesa. "Ogni tanto, per esempio, sfoglio a caso i messaggi diretti su Instagram, perché è la piattaforma su cui sono più attivo, e ne scelgo due a caso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Chosen, secondo il protagonista "gli atei ritroveranno la fede dopo aver visto la serie"