The British School of Milan Sir James Henderson
Per i lettori che forse non conoscono ancora The British School of Milan, potrebbe raccontarci qualcosa sulla sua storia, sulla sua filosofia educativa e su ciò che la rende un luogo così speciale per imparare e crescere? The British School of Milan è stata fondata nel 1969 ed è una scuola diurna con un unico campus, che accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. Segue il curriculum britannico e gli studenti svolgono il programma IB (International Baccalaureate) negli ultimi due anni, tradizionalmente chiamato nelle scuole del Regno Unito ‘Sixth Form’. BSM è stata riconosciuta come una delle prime 10 ‘British Schools Overseas, top 5 scuole in Europa ed è la scuola IB leader in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
A Natale fai un regalo utile. Regala l'inglese con il Christmas Voucher di British School Group. A Natale si cercano sempre idee regalo originali, significative e… davvero utili. Il Christmas Voucher di British School Group è la scelta perfetta per chi desidera don - facebook.com Vai su Facebook
The British School of Milan - È classificata tra le migliori 10 scuole in Europa e, continuando il trend degli ultimi anni, anche quest’anno gli studenti della BSM si sono posizionati tra i migliori diplomati d’Italia ... Da milano.repubblica.it
Summer Open Studios 2025 at the British School at Rome - The British School at Rome is delighted to welcome you to Summer Open Studios 2025—an evening dedicated to celebrating the work of our current artists in residence. Come scrive exibart.com