The beatles anthology scopri le scene inedite di now and then

La diffusione di una nuova versione restaurata di una serie documentaristica dedicata ai The Beatles ha recentemente catturato l’attenzione di appassionati e critici musicali. Una novità che, arricchita da contenuti inediti e dalla presenza di un episodio supplementare, permette di approfondire alcuni aspetti sconosciuti della storia della band di Liverpool. la nuova puntata di the Beatles anthology: contenuti esclusivi e scoperte rare. l’episodio inedito e le riprese delle sessioni di registrazione. La serie, originariamente trasmessa tra il 1995 e il 1996, si arricchisce di un nono episodio disponibile in streaming, con materiale mai mostrato prima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The beatles anthology scopri le scene inedite di now and then

Scopri altri approfondimenti

Con l'uscita di "The Beatles’ Anthology" nel 1995, l'ex batterista Pete Best divenne finalmente milionario. Prima di allora, Best viveva una vita modesta dopo essere stato licenziato dalla band. Molti pensavano che fosse già milionario, dato che faceva parte dell - facebook.com Vai su Facebook

Sembra quasi brutto da ammettere, eppure è una di quelle verità paradossali che la storia della musica ogni tanto ci mette davanti: senza i disastri finanziari che travolsero George Harrison nei primi anni ’90, forse “The Beatles Anthology” non sarebbe mai e Vai su X

“The Beatles Anthology”: il ritorno della docuserie evento - La storica docuserie dei Beatles torna restaurata e ampliata in 9 episodi su Disney+: immagini rinnovate, audio potenziato e un nuovo capitolo da scoprire. Come scrive libreriamo.it

The Beatles Anthology | Disney+ presenta il trailer della docuserie - La celebre docuserie The Beatles Anthology tornerà in una versione restaurata sulla piattaforma digitale di Disney+. Segnala universalmovies.it

The Beatles Anthology, cosa c’è nei nuovi 4 volumi e nel documentario inedito - Abbiamo ascoltato i dischi e visto il nono episodio della serie in anteprima ... Come scrive ilsole24ore.com

The Beatles Anthology: recensione del documentario Disney+ - Il ritorno di The Beatles Anthology su Disney+ dal 26 novembre 2025 arriva circondato da un’aura di aspettativa: ma è giustificata? cinematographe.it scrive

The Beatles Anthology: su Disney+ l'essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia - Dal 26 novembre coi primi tre episodi, seguiti il 27 e 28 dagli altri set, arriva The Beatles Anthology, in versione restaurata e ampliata, una delle docuserie più belle di sempre su una band di cui n ... Secondo comingsoon.it

The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco - 2000 The Beatles Anthology è oggetto di un piccolo restyling che lo rende ancora più disponibile all'ascolto di nuove generazioni ... Come scrive gqitalia.it