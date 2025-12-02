The beatles anthology scopri le scene inedite di now and then

Jumptheshark.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusione di una nuova versione restaurata di una serie documentaristica dedicata ai The Beatles ha recentemente catturato l’attenzione di appassionati e critici musicali. Una novità che, arricchita da contenuti inediti e dalla presenza di un episodio supplementare, permette di approfondire alcuni aspetti sconosciuti della storia della band di Liverpool. la nuova puntata di the Beatles anthology: contenuti esclusivi e scoperte rare. l’episodio inedito e le riprese delle sessioni di registrazione. La serie, originariamente trasmessa tra il 1995 e il 1996, si arricchisce di un nono episodio disponibile in streaming, con materiale mai mostrato prima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

the beatles anthology scopri le scene inedite di now and then

© Jumptheshark.it - The beatles anthology scopri le scene inedite di now and then

Scopri altri approfondimenti

the beatles anthology scopri“The Beatles Anthology”: il ritorno della docuserie evento - La storica docuserie dei Beatles torna restaurata e ampliata in 9 episodi su Disney+: immagini rinnovate, audio potenziato e un nuovo capitolo da scoprire. Come scrive libreriamo.it

The Beatles Anthology | Disney+ presenta il trailer della docuserie - La celebre docuserie The Beatles Anthology tornerà in una versione restaurata sulla piattaforma digitale di Disney+. Segnala universalmovies.it

the beatles anthology scopriThe Beatles Anthology, cosa c’è nei nuovi 4 volumi e nel documentario inedito - Abbiamo ascoltato i dischi e visto il nono episodio della serie in anteprima ... Come scrive ilsole24ore.com

the beatles anthology scopriThe Beatles Anthology: recensione del documentario Disney+ - Il ritorno di The Beatles Anthology su Disney+ dal 26 novembre 2025 arriva circondato da un’aura di aspettativa: ma è giustificata? cinematographe.it scrive

the beatles anthology scopriThe Beatles Anthology: su Disney+ l'essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia - Dal 26 novembre coi primi tre episodi, seguiti il 27 e 28 dagli altri set, arriva The Beatles Anthology, in versione restaurata e ampliata, una delle docuserie più belle di sempre su una band di cui n ... Secondo comingsoon.it

The Beatles Anthology festeggia i 30 anni espandendo la docuserie e aggiungendo un libro e un nuovo disco - 2000 The Beatles Anthology è oggetto di un piccolo restyling che lo rende ancora più disponibile all'ascolto di nuove generazioni ... Come scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: The Beatles Anthology Scopri