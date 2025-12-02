Terza edizione del Premio Carlo Missaglia

La terza edizione del Premio Carlo Missaglia si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17:45 nella prestigiosa sede dell’Unione Industriali di Napoli. L’iniziativa, promossa da Progetto Itaca Napoli e dalla Famiglia Missaglia, celebra la figura di Carlo Missaglia: musicista, musicologo, studioso e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

