Terza e ultima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme | gli ospiti del varietà

Golssip.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma di Canale 5 "che celebra l’amicizia e le emozioni condivise" andrà in onda mercoledì 3 dicembre. 🔗 Leggi su Golssip.it

terza e ultima puntata di gigi e vanessa 8211 insieme gli ospiti del variet224

© Golssip.it - Terza e ultima puntata di “Gigi e Vanessa – Insieme”: gli ospiti del varietà

News recenti che potrebbero piacerti

terza ultima puntata gigiGigi e Vanessa Insieme, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta - Tra i nomi ospitati da Gigi D'Alessio e Vanessia Incontrada, troviamo Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci ... Lo riporta today.it

terza ultima puntata gigiSu Canale 5 la seconda puntata di”Gigi e Vanessa – Insieme”: tutti gli ospiti - 40 su Canale 5 con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi colleghi della ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terza Ultima Puntata Gigi