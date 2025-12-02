Terza categoria Camerlona in fuga Cade lo Sporting Lugo la Compagnia brinda
Prosegue la corsa solitaria, nel girone A di Terza Categoria, della Polisportiva Camerlona che vince 3-1 il big match col Saline Romagna: ora i punti di vantaggio sulla seconda sono 6, visto lo spettacolare 3-3 casalingo del Wild Bagnara contro l’ostico Cervia United Under21. Nel girone B, cade 0-2 la capolista Sporting Lugo col Conselice ed è raggiunta in vetta dalla Compagnia dell’Albero (3-2 a Faenza). Tripletta del capocannoniere Perparim Lamkja (foto) nel 5-0 del Vatra con Ulisse&Penelope. Risultati Terza Categoria Ravenna (12ª giornata). Girone A: Atlas-Giovecca 3-4, Coyotes-Atl. Lugo 0-3, Marradese-Lido Adriano 3-0, Sant’Alberto-E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
