Terrore sull’autostrada autobus avvolto dalle fiamme | traffico paralizzato chilometri di code

Caffeinamagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incendio che martedì mattina, 2 dicembre, ha avvolto un autobus lungo l’autostrada A4 ha trasformato l’ora di punta in un vero e proprio incubo per gli automobilisti diretti verso Milano. Secondo quanto appreso da MonzaToday, il mezzo ha preso fuoco all’improvviso mentre percorreva il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione del capoluogo lombardo, generando in pochi istanti una situazione di allarme che ha paralizzato la circolazione. L’immagine del bus avvolto dalle fiamme in mezzo alle corsie ha colpito profondamente chi si trovava in transito, costringendo molti a fermarsi senza sapere cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Terrore sull'autobus: passeggero senza biglietto semina il caos a bordo - Ha seminato il terrore a bordo di un autobus cittadino, perché voleva viaggiare senza pagare il biglietto, per poi dare in escandescenze al momento dei controlli. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terrore Sull8217autostrada Autobus Avvolto