terribile incidente a molinella donna morta schiacciata da un camion che si ribalta in curva

Molinella (Bologna), 2 dicembre 2025 - Gravissimo incidente questa mattina alle porte di Molinella nella Bassa bolognese. A perdere la vita una 58enne di Medicina, morta schiacciata da un camion che si è ribaltato mentre trasportava dell’asfalto. Ma torniamo ai fatti. Non erano ancora le 9 di questa mattina. La 58enne era alla guida della sua Yaris e stava percorrendo la via Romagna. Nel senso opposto proveniva il camion, guidato da un 38enne, che all’altezza della curva in prossimità del depuratore ha perso stabilità e si è ribaltato. In quel momento passava la Yaris nella corsia opposta ed è rimasta schiacciata sotto al rimorchio dell’auto articolato non lasciando scampo alla 58enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

