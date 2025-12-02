Terremoto la scommessa di Patrizia | Una catena di solidarietà per far ripartire il B&B distrutto

Macerata, 2 dicembre 2025 –  Una storia  di rinascita. Il B&B La Casa dell’Ortigiana a Sorbo di Ussita, distrutto dal terremoto 2016, è in piena ricostruzione grazie alla tenacia e all’amore della titolare, Patrizia Vita. I lavori, da cronoprogramma, dovrebbero terminare nella tarda primavera 2026. “Manca l’ultimo passo – spiega lei –: riempirla di nuovo di tutto quello che serve per accogliere, perché non ho potuto recuperare nulla dalla mia vecchia casa e, da ordinanza dello Stato, la ricostruzione non prevede fondi per gli arredi, quello che rende una casa, «casa». Laddove possibile mi sto organizzando con materiali da riciclo e riuso, come è stato e sarà lo spirito della casa, ma il nuovo assetto prevede tre livelli di circa 45 metri quadri ognuno e alcuni mobili devono essere su misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

