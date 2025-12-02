Terremoto a Bruxelles | fermata Federica Mogherini

Scatta l'indagine della Procura europea per una presunta frode, nei guai l'ex ministro degli esteri italiano L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Terremoto a Bruxelles: fermata Federica Mogherini

Altre letture consigliate

Bruxelles, il presepe "senza volti": da messaggio di inclusività a caso politico - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Federica Mogherini fermata a Bruxelles: “Inchiesta su una frode in appalti pubblici” - Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. Si legge su quotidiano.net

Federica Mogherini fermata a Bruxelles. «Inchiesta su un presunto uso improprio di fondi Ue» - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha ... Lo riporta msn.com

Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Si legge su ilfoglio.it